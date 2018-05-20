Mart ayında Feyza Aktan ile evlenen Özcan Deniz'den oğlu Kuzey'e duygusal mesaj. Dün 46 yaşına basan şarkıcı, sosyal medyada oğluyla fotoğrafını paylaşıp altına şu duygusal mesajı yazdı: "Unutma ki; şartlar ne olursa olsun ben hep yanında olacağım. Gücüm yettiğince, aklım erdiğince sana son nefesime kadar fiziken, ruhen eşlik edeceğim."
Baba mesaj
Etiketler: Özcan Deniz , baba , Feyza Aktan
- 20 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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