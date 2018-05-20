;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. ‘Aşk yok arkadaşız’
  2. Sosyetiklerin sportif piştisi

mesaj

Baba mesaj
Mart ayında Feyza Aktan ile evlenen Özcan Deniz'den oğlu Kuzey'e duygusal mesaj. Dün 46 yaşına basan şarkıcı, sosyal medyada oğluyla fotoğrafını paylaşıp altına şu duygusal mesajı yazdı: "Unutma ki; şartlar ne olursa olsun ben hep yanında olacağım. Gücüm yettiğince, aklım erdiğince sana son nefesime kadar fiziken, ruhen eşlik edeceğim."

Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ