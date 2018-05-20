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yok arkadaşız’

‘Aşk yok arkadaşız’
Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin, önceki gece şarkıcı Edis'le birlikte Arnavutköy'deydi. Bir dönem haklarında dedikodusu çıkan ikili, Eftelya Balık çıkışı objektiflere takıldı. Rahat tavırlar sergileyen Erdoğan ve , "Aramızda aşk yok. Biz çok yakın arkadaşız" diyerek dedikodulara son noktayı koydu.

DOĞAN SAVAŞ
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