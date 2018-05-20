‘Aşk yok arkadaşız’

Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin, önceki gece şarkıcı Edis'le birlikte Arnavutköy'deydi. Bir dönem haklarında aşk dedikodusu çıkan ikili, Eftelya Balık çıkışı objektiflere takıldı. Rahat tavırlar sergileyen Erdoğan ve Edis, "Aramızda aşk yok. Biz çok yakın arkadaşız" diyerek dedikodulara son noktayı koydu.
DOĞAN SAVAŞ
DOĞAN SAVAŞ
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