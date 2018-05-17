Hünkara büyük ilgi

Türk dizilerinin Ortadoğu'daki etkisi sürüyor. Geçtiğimiz aylarda Engin Altan Düzyatan'la İstanbul'da röportaj yapan Al Jazeera Mubasher kanalı, önceki gün de Bülent İnal'la bir araya geldi. İnal, 'Payitaht Abdülhamit' dizisinin setinde Arap kanalının sorularını yanıtladı.
Arap hayranlarına sevgilerini gönderen İnal, "Dedem yaşındaki insanların sokakta 'Hünkarım' diye elimi öpmeye çalışması beni çok etkiliyor" dedi. Yapımcı İslam Mostafa ise dizinin bir an önce çevirisinin yapılarak Ortadoğu'ya satılması gerektiğini söyledi.
İnal, "El işleriyle uğraşmayı seviyorum. Küçükken sokaklarda tahtadan, topraktan bir şeyler yapardım" diyerek bilinmeyenlerini anlattı.
Arap hayranlarına sevgilerini gönderen İnal, "Dedem yaşındaki insanların sokakta 'Hünkarım' diye elimi öpmeye çalışması beni çok etkiliyor" dedi. Yapımcı İslam Mostafa ise dizinin bir an önce çevirisinin yapılarak Ortadoğu'ya satılması gerektiğini söyledi.
İnal, "El işleriyle uğraşmayı seviyorum. Küçükken sokaklarda tahtadan, topraktan bir şeyler yapardım" diyerek bilinmeyenlerini anlattı.
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