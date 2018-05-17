Hünkara büyük ilgi

dizilerininetkisi sürüyor. Geçtiğimiz aylardaröportaj yapankanalı, önceki gün debir araya geldi. İnal,dizisinin setinde Arap kanalının sorularını yanıtladı.hayranlarına sevgilerini gönderen İnal,dedi. Yapımcı İslam Mostafa ise dizinin bir an öncesöyledi.İnal, "El işleriyle uğraşmayı seviyorum. Küçükken sokaklarda tahtadan, topraktan bir şeyler yapardım" diyerek bilinmeyenlerini anlattı.