Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın aralarında bulunduğu uyuşturucu operasyonu davasında mahkemeden karar çıktı. Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca hapis cezasına çarptırıldılar. Çağatay Ulusoy 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.