Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın aralarında bulunduğu uyuşturucu operasyonu davasında mahkemeden karar çıktı. Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca hapis cezasına çarptırıldılar. Çağatay Ulusoy 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya hapis cezası! Çağatay Ulusoy tutuklanacak mı? Gizem Karaca tutuklanacak mı?
Çok sayıda ünlü ismin yargılandığı uyuşturucu davasında mahkeme kararını verdi. Kararda Gizem Karaca ve Çağatay Ulusoy 4’yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırıldı. Çağatay Ulusoy hakkında hapis cezası kararının verilmesinin ardından sosyal medya sallandı. Çağatay Ulusoy hayranları mahkemeden çıkan hapis cezası kararı karşısında büyük bir şaşkınlık içindeler. Peki Çağatay Ulusoy tutuklanacak mı? İşte cevabı...
Etiketler: Çağatay Ulusoy , Gizem Karaca
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.