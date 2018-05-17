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  1. Bir dizi ceza!

ve 'ya hapis cezası! Çağatay Ulusoy tutuklanacak mı? Gizem Karaca tutuklanacak mı?

Çok sayıda ünlü ismin yargılandığı uyuşturucu davasında mahkeme kararını verdi. Kararda ve 4’yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırıldı. Çağatay Ulusoy hakkında hapis cezası kararının verilmesinin ardından sosyal medya sallandı. Çağatay Ulusoy hayranları mahkemeden çıkan hapis cezası kararı karşısında büyük bir şaşkınlık içindeler. Peki Çağatay Ulusoy tutuklanacak mı? İşte cevabı...

Ünlü oyuncu ve 'nın aralarında bulunduğu uyuşturucu operasyonu davasında mahkemeden karar çıktı. Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca hapis cezasına çarptırıldılar. Çağatay Ulusoy 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe 11:50
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