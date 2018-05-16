5 yıl sonra karara bağlanan davada ünlü isimlere ceza yağdı.

Oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay, şarkıcı Cenk Eren ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davada 34 kişi yargılanıyordu.

Ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy, 2011 Türkiye ikinci güzeli oyuncu Gizem Karaca, Cemal Hünal, Yusuf Akgün, Ergun Taş, şarkıcı Cenk Eren ile DJ Nuri Kösem, Ayşe Selin Boronkay'ın da aralarında bulunduğu 34 kişinin yargılandığı davada mahkeme 5 yıl sonra kararını açıkladı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 yıldır devam eden ünlü oyuncuların da aralarında bulunduğu 34 sanıklı davayı karara bağladı.

Sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Hüseyin Orçun Benli'nin, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, şarkıcı Cenk Eren'i ise aynı suçtan, söz konusu uyuşturucu madde kokain olduğu için artırım uygulayarak 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.

Sanıklara verilen cezalarla ilgili herhangi bir erteleme ve geri bırakma kararı uygulanmadı.

CENK EREN VE 2 İSME HAPİS CEZASI

Şarkıcı Cenk Eren hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl 3 ay, DJ Nuri Kösem ile Selin Boronkay hakkında ise 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verildi.

SELİN BORANKAY KİMDİR?

Bir dönem, Çağatay Ulusoy, kendinden 15 yaş büyük menajeri Selin Boronkay'la birlikte olduğu söylentileriyle gündemde oturmuş, Ulusoy verdiği bir röportajda bu iddiaları yalanlamıştı.