Pop müziğin başarılı ismi Ece Seçkin, yazı getirdi. Son dönemde popüler olan flamingo şeklindeki deniz yatağı üzerinde Elele dergisi için poz veren ünlü popçu, başarısının sırrını ise "En büyük etkenlerden biri doğal ve kendim gibi olmam" diyerek açıkladı.
Ece’ye yaz geldi
Etiketler: Ece Seçkin
- 13 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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