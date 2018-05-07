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'nin yeğenine bakıcısından

Oyuncu , kuzeni Helin Tozman’ın 2 yaşındaki yeğenine bakıcısının şiddet uyguladığını sosyal medyadan duyurdu. Öte yandan, şiddet uygulayan bakıcı kadının kocasının aileyi şikâyetten vazgeçmeleri için telefonla tehdit ettiği iddia edildi

Ünlü oyunucunun yeğenine bakıcısından istismar
Savcılığa başvurduklarını belirten ve kaçan bakıcının bulunması için destek isteyen Özpirinçci, Twitter'daki mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2 yaşındaki yeğenimin bakıcısı tarafından a uğradığı kamera görüntülerinden ortaya çıktı ve bakıcı kaçtı! Lütfen onu bulmamıza yardımcı olun. Bu kadının acilen yargı önüne çıkarılması gerekiyor!"

Öte yandan, şiddet uygulayan bakıcı kadının kocasının aileyi şikâyetten vazgeçmeleri için telefonla tehdit ettiği iddia edildi.
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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 14:18
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