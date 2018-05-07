Savcılığa başvurduklarını belirten ve kaçan bakıcının bulunması için destek isteyen Özpirinçci, Twitter'daki mesajında şu ifadelere yer verdi:
"2 yaşındaki yeğenimin bakıcısı tarafından istismara uğradığı kamera görüntülerinden ortaya çıktı ve bakıcı kaçtı! Lütfen onu bulmamıza yardımcı olun. Bu kadının acilen yargı önüne çıkarılması gerekiyor!"
Öte yandan, şiddet uygulayan bakıcı kadının kocasının aileyi şikâyetten vazgeçmeleri için telefonla tehdit ettiği iddia edildi.
"2 yaşındaki yeğenimin bakıcısı tarafından istismara uğradığı kamera görüntülerinden ortaya çıktı ve bakıcı kaçtı! Lütfen onu bulmamıza yardımcı olun. Bu kadının acilen yargı önüne çıkarılması gerekiyor!"
Öte yandan, şiddet uygulayan bakıcı kadının kocasının aileyi şikâyetten vazgeçmeleri için telefonla tehdit ettiği iddia edildi.
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