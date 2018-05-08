Bir çok sinema ve dizi filmi ile izleyici karşısına çıkan ve her proje de farklı bir başarı ile kendini ispatlayan, Kadın dizisinin Bahar'ı Özge Özpirinçci son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi haline geldi. Başarılı oyunculuğunun yanında candan ve sempatik tavırları ile de izleyenlerini kendine hayran bırakan Özge Özpirinçci kimdir? Aslen nerelidir ve kaç yaşındadır?

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?

Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta okul eğitimini İstanbul'da tamamlayan Özpirinçci, lise eğitimi için AFS programını kullanarak ABD'ye gitmiştir. Lise eğitimini tamamlamasının ardından Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri eğitimi almıştır.

Özge Özpirinçci, oyunculuğa olan ilgisi sayesinde sektöre atılarak 2008 yılında Cesaretin Var Mı Aşka adlı dizide Ebru karakterini canlandırarak izleyici karşısına geçmiştir. Ardından Eti Browni, Cornetto ve Coca-Cola gibi reklam filmlerinde oynamıştır. Oyunculuk alanındaki başarısını kanıtlamaya başlayan Özpirinçci 2009 yılında dönemin reyting rekorları kıran dizisi Kavak Yelleri'nde Ada adı karakteri canlandırarak rol almıştır.

Güzel oyuncu, kariyerinin en büyük adımını 2009 yılında yayınlanmaya başlayan Melekler Korusun adlı dizide başrol canlandırarak atmıştır. Dizi de İpek karakterini canlandıran Özge Özpirinçci, Selin Şekerci , Rojda Demirer ve Alper Saldıran gibi başarılı isimlerle rol alarak kariyerinin en büyük çıkışını yapmıştır. Bu başarısının ardından çok daha iyi teklifler almaya başlayan Özpirinçci yönetmenliğini Ömer Vargı'nın yaptığı Anadolu Kartalları adlı sinema filminde Engin Altan Düzyatan, Çağatay Ulusoy, Ekin Türkmen ve Alper Saldıran gibi usta isimlerle başrol karakteri canlandırmıştır.

Özge Özpirinçci, başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırları ile ekranların sevilen ve tanınan yüzü haline gelmiştir. Oyunculukta ki başarısı sayesinde çok iyi projelere imza atan Özpirinçci bir çok sinema ve dizi filminde rol almıştır. Büyük ilgi ile izlenen Fox Tv'nin Aşk Yeniden adlı dizisinde Buğra Gülsoy ile başrolleri paylaşmış ekranlarda hiç ara vermeden yer almaya devam etmiştir.

ÖZGE ÖZPRİNÇCİ'NİN OYNADIĞI DİZİLER

2017 - Kadın

2017 - Fi (konuk oyuncu)

2015 - 2016 Aşk Yeniden

2013 - 2014 Aramızda Kalsın

2013 - Tatar Ramazan

2012 - Ağır Roman "Yeni Dünya"

2011 - Al Yazmalım

2010 - Deli Saraylı

2008 - 2009 Melekler Korusun

2008 - Cesaretin Var Mı Aşka

2007 - Kavak Yelleri

ÖZGE ÖZPRİNÇCİ'NİN OYNADIĞI FİLMLER

2017 - Acı Tatlı Ekşi

2014 - Karışık Kaset

2013 - Kayıp ( Kısa Film)

2011 - Anadolu Kartalları / Üsteğmen Ayşe Dinçer

2010 - Veda / Fikriye Hanım