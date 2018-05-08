



Sık sık evlenmek istediğini dile getiren Alişan, sonunda muradına erdi. Ünlü şarkıcı, bir süredir beraber olduğu oyuncu Buse Varol'la önceki akşam evlendi. Alişan, "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna nikâh şahitliğini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan izin alarak "Evet" yanıtını verdi.