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ve evlendi! e takılar damga vurdu!

Sık sık evlenmek istediğini dile getiren sonunda muradına erdi. Ünlü çift Swissotel'de evlendi! Mart ayında nişanlanan ünlü çiftin imam nikahını 1 Mayıs’ta kıymıştı. Dün Alişan, 'u babaevinden davul zurnayla çıkardı. Cumhurbaşkanı , Alişan ve Buse Varol’un gerçekleştirilen nikah törenine eşi Emine Erdoğan’la birlikte katıldı. Alişan ve Buse çiftinin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Buse Varol den önce verdiği sözü de tutarak Varol soyadını Tektaş olarak değiştirdi. İşte Alişan ve Buse Varol’un düğününün perde arkası…



Sık sık evlenmek istediğini dile getiren , sonunda muradına erdi. Ünlü şarkıcı, bir süredir beraber olduğu oyuncu 'la önceki akşam evlendi. Alişan, "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna nikâh şahitliğini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan izin alarak "Evet" yanıtını verdi.

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  • 08 Mayıs 2018, Salı 11:50
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