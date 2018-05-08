Sık sık evlenmek istediğini dile getiren Alişan, sonunda muradına erdi. Ünlü şarkıcı, bir süredir beraber olduğu oyuncu Buse Varol'la önceki akşam evlendi. Alişan, "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna nikâh şahitliğini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan izin alarak "Evet" yanıtını verdi.
Alişan ve Buse Varol evlendi! Düğüne takılar damga vurdu!
Sık sık evlenmek istediğini dile getiren Alişan sonunda muradına erdi. Ünlü çift Swissotel'de evlendi! Mart ayında nişanlanan ünlü çiftin imam nikahını 1 Mayıs’ta Nihat Hatipoğlu kıymıştı. Dün Alişan, Buse Varol'u babaevinden davul zurnayla çıkardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alişan ve Buse Varol’un gerçekleştirilen nikah törenine eşi Emine Erdoğan’la birlikte katıldı. Alişan ve Buse çiftinin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Buse Varol düğünden önce verdiği sözü de tutarak Varol soyadını Tektaş olarak değiştirdi. İşte Alişan ve Buse Varol’un düğününün perde arkası…
Etiketler: Buse Varol , alişan , Recep Tayyip Erdoğan , Nihat Hatipoğlu , düğün
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