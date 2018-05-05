Şipşak servet

Fotoğrafçılık kariyerine Londra ve New York'ta devam eden Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın yıldızı her geçen gün parlıyor. Madonna'dan Victoria's Secret'ın en ünlü meleklerine kadar birçok güzel starın fotoğraflarını çeken Alaş, son olarak yakın dostu olan Rihanna'nın fotoğraflarını çekti. Barbadoslu yıldızın Amerikan Vogue dergisinin kapağını süsleyen fotoğraflarını imza atan Mert Alaş, bu sayede hem şöhretine şöhret kattı hem de cebini doldurdu. Rihanna, dergiye Türk fotoğrafçıyla çalışma şartı koştu. Mert Alaş da İspanya'nın gözde adası İbiza'daki lüks villasında gerçekleştirdiği çekimler için 1 milyon 250 bin dolarlık yani yaklaşık 5 milyon 300 bin liralık bir anlaşmaya imza attı. Vogue dergisinin bir moda editörü tarafından yapılan açıklamaya göre Mert Alaş'ın alacağı bu yüklü ücretin içerisinde dünyaca ünlü diğer iki yıldızla gerçekleştireceği çekimler de var.
Rihanna; Chanel, Michael Kors Collection ve Paco Rabanne markaları içerisinde yine büyüleyici pozlar verdi.
Barbadoslu yıldız, beşinci kez Amerikan Vogue dergisinin kapağını süslemeyi başardı.
Rihanna; Chanel, Michael Kors Collection ve Paco Rabanne markaları içerisinde yine büyüleyici pozlar verdi.
Barbadoslu yıldız, beşinci kez Amerikan Vogue dergisinin kapağını süslemeyi başardı.
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