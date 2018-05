Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen ve sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Yeliz Yeşilmen, eşi Ali Uğur Akbaş'ın atletli fotoğrafını paylaştıktan sonra dalga konusu olmuştu. Yeşilmen, uzun süredir ekranda olmamasına rağmen gündemde kalmayı nasıl başardığı sorulunca "Demek ki Türkiye'nin benim gibi at ve sarışın bir kadına ihtiyacı varmış. Bir şey yapmadım" cevabını vermişti.

Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Önceki gün Instagram hesabından spor yaparken çekildiği fotoğrafı paylaşan Yeliz Yeşilmen, ardından bir alışveriş merkezinde spor sonrası çekilmiş olan kareyi yayınladı. Paylaştığı fotoğrafın yanına şu notu düştü: ''Spor sonuçlarını görmek hoşuma gidiyor .Ama dar kıyafetlerde ortaya çıkıyor spor sonucu.''





Yeliz Yeşilmen, paylaştığı fotoğrafının altına sporun faydasını gördüğünü ve spor sonucunun dar kıyafetlerde daha fazla belli olduğu yorumunu yaptı. Bunun üzerine, Yeliz Yeşilmen'in fotoğrafı için photoshop iddiaları ortaya atıldı.





'Hile' iddialarına kızan Yeliz Yeşilmen, ''Yuh yani. Dünkü bu kıyafetli foto hileli diye tüm sitelerde çıktı.Buyrun video. Her şey gerçek. Video ve foto arasında minik değişiklik olabilir zaten foto ve video birebir olamaz video hep 10 kilo fazla gösterir. Buna rağmen video bakın farkı YÖK. Utanın kötü yorumlara magazin siteleri hazır beni bekliyor .Her yaptığım olay. Kabul edin yada etmeyin her şey orjinal. Sadece renk açtım. Ve tabiki poz ile canlı video tüm dünyada ve herkes de farklı olur normal. Ama herşey ortada kabul edin taş taş.'' ifadelerini kullandı.