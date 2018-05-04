Gösteri dünyasının bütün hayatını kameralar karşısında yaşayan ailesinin en genç üyesiyle ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı.
Kylie Jenner'ın bebeği kimden? Kylie Jenner kimdir? Kylie Jenner'in bebeği korumasından mı?
Kylie Jenner Magazin dünyasına bomba gibi düştü. Yeni doğum yapan ünlü yıldızın bebeğinin korumasından olduğu iddiası ortaya atıldı. Sosyal medyadaki takipçileri, bir süre önce şarkıcı Travis Scott'tan Stormi adını verdiği bir kız bebek sahibi olan 20 yaşındaki Kylie Jenner'in sevgilisini aldattığını ileri sürdü. Jenner'ın takipçilerine göre Stormi, Scott'a değil de Jenner'ın koruması Tim Chung'a kopyası kadar benzetildi.
Gösteri dünyasının bütün hayatını kameralar karşısında yaşayan ailesinin en genç üyesiyle ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı.
Etiketler: Kylie Jenner , TİM , Kyle Jenner kimdir?
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