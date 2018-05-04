Çikolata rengi teniyle, başka birine benzeyen model, çekimleri gerçekleştiren ünlü fotoğrafçı Steven Klein ve derginin moda editörleri, ırkçılık yaptıkları gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu. "Kara surat", "Sen de kimsin?" ve "Fotoşok!" yorumları yapıldı. Dergi, 2015'teki çekimlerde de Hadid'i zenci bir kıza çevirmiş ve büyük tepki almıştı.
Vogue dergisine büyük eleştiri
Vogue’un İtalya edisyonuna konuk olan Gigi Hadid’in kapak fotoğrafı, sosyal medyayı salladı.
Etiketler: Gigi Hadid , İtalya , Steven Klein
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