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  1. 2005 model Nusret

Vogue dergisine büyük eleştiri

Vogue’un edisyonuna konuk olan ’in kapak fotoğrafı, sosyal medyayı salladı.

Vogue’a büyük eleştiri
Çikolata rengi teniyle, başka birine benzeyen model, çekimleri gerçekleştiren ünlü fotoğrafçı ve derginin moda editörleri, ırkçılık yaptıkları gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu. "Kara surat", "Sen de kimsin?" ve "Fotoşok!" yorumları yapıldı. Dergi, 2015'teki çekimlerde de Hadid'i zenci bir kıza çevirmiş ve büyük tepki almıştı.


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  • 04 Mayıs 2018, Cuma 10:01
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