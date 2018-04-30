Seren Serengil ve sevgilisi Yaşar İpek, dün akşam düzenlenen törenle nişanlandı. Ünlü isimlerin katıldığı törende Seren'in kıyafeti dikkat çekti. Şile bir otelde düzenlenen törene 200’e yakın davetli katıldı. 100 bin lira harcandığı öğrenilen törene Yaşar İpek'in annesi ve kız kardeşi katılmadı. Nişan töreninde çifti, Demet Akalın, Deniz Seki, Lerzan Mutlu gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.
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