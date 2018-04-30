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ve 'in nişanında bakın neler yaşandı?

ve sevgilisi , dün akşam düzenlenen törenle nişanlandı. Ünlü isimlerin katıldığı törende Seren'in kıyafeti dikkat çekti. Şile bir otelde düzenlenen törene 200’e yakın davetli katıldı. 100 bin lira harcandığı öğrenilen törene Yaşar İpek'in annesi ve kız kardeşi katılmadı. Nişan töreninde çifti, , , gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.


ŞİLE'DE NİŞANLANDILAR
, sevgilisi 'le dün akşam nişanlandı. Şile bir otelde düzenlenen törene 200'e yakın davetli katıldı.
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 12:20
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