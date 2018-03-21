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  1. Berk Oktay'ın eşi: Kocam beni dövdü

'a ikinci şok! ları sızdı

Bugün eşine şiddet uyguladığı yönündeki haberlerle gündeme gelen oyuncu ikinci bir şok daha yaşadı. Oktay'ın eşinin telefonu hacklendi. Hem Berk Oktay'ın hem de eşinin ları ya yayıldı.



Oyuncu ile eşi Oktay'ın özel fotoğrafları kimliği belirsiz kişilerce ele geçirildi. Fotoğraflar, Şarapcıoğlu'nun Instagram hesabından takipçilerle paylaşıldı.

HEMEN FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ
hesabı hacklenen ünlüler kervanına Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu Oktay da katıldı. Sosyal medyada şok etkisi yaratan fotoğraflar kısa sürede silindi.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 13:58
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