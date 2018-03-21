Oyuncu Berk Oktay ile eşi Merve Şarapçıoğlu Oktay'ın özel fotoğrafları kimliği belirsiz kişilerce ele geçirildi. Fotoğraflar, Şarapcıoğlu'nun Instagram hesabından takipçilerle paylaşıldı.
HEMEN FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ
Sosyal medya hesabı hacklenen ünlüler kervanına Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu Oktay da katıldı. Sosyal medyada şok etkisi yaratan fotoğraflar kısa sürede silindi.
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