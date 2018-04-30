Emrah Dinçer kimdir? Neden müebbet hapis cezası aldı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gölbaşı'nda Ağustos 2016'da Avukat Onur Evrim Demir'in vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmasını tamamladı. Cinayeti işlediği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Emrah Dinçer ile cesedi ortadan kaldırmasına yardım ettiği ileri sürülen avukatı Şükrü Açıkbaş hakkında dava açıldı.

İddianamede, eşiyle birlikte olduğu gerekçesiyle Avukat Demir'i kafasına sopa ile vurarak öldüren Dinçer'in, daha sonra Açıkbaş'ı çağırdığı ve cesedi birlikte Gölbaşı'nda bir dere kenarına attıkları ileri sürüldü. Demir'in cesedinin yanında bulunan bir tahta parçasının Dinçer'in evindeki aramada ele geçirilen sopayla eşleşmesi sonucu cinayetin çözüldüğü kaydedilen iddianamede, şüpheli Dinçer'in "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Eski emniyet müdürü olan Avukat Açıkbaş hakkında ise "delilleri yok etmek" suçundan 5 yıl hapis cezası istendi.

EMRAH DİNÇER KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Emrah Dinçer, 1976 yılında doğdu. 1999 yılında Bıçağın Kemiğe Dayandığı Gün isminde bir albüm çıkardı. Emrah Dinçer, 2002 yılında Çanakkale'de yine ruhsatsız silahla yakalanmış ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Dinçer, aynı yıl korumasının adının karıştığı bir yaralama olayı ile ilgili olarak 'azmettirici' olarak gözaltına alınmış ve yine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.