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Koş Hande koş

Koş Hande koş
Hande Ataizi, önceki gün oğlu Leon ile Zorlu AVM'deydi. 4 yaşındaki Leon, scooter'ı ile saatlerce alışveriş merkezinde oradan oraya giderken 44 yaşındaki oyuncu da oğlunun peşinde koşup yorgun düştü. Ataizi, Bodrum'a gitmek için hazırlık yaptığını söyledi.


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