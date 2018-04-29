Hande Ataizi, önceki gün oğlu Leon ile Zorlu AVM'deydi. 4 yaşındaki Leon, scooter'ı ile saatlerce alışveriş merkezinde oradan oraya giderken 44 yaşındaki oyuncu da oğlunun peşinde koşup yorgun düştü. Ataizi, Bodrum'a gitmek için hazırlık yaptığını söyledi.
Koş Hande koş
Etiketler: Hande Ataizi , AVM , Bodrum
- 29 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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