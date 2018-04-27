Popçu Hadise'nin başı dertten kurtulmuyor. 2 yıl önce Bodrum'da açtığı 'La Plaj' adlı mekanın mülk sahibine 1 milyon 900 bin lira borcunu ödemediği iddiasıyla davalık olan şarkıcı, geçtiğimiz gün bir şok daha yaşamıştı. Hadise'nin ruhsatsız işlettiği iddia edilen mekan, belediye tarafından yıkıldı. Popçu, bir kara haberle daha sarsıldı.
Terzisinden korumasına birçok kişiye borcu olduğu konuşulan Hadise'nin Akaretler'deki çalışma ofisinin kapısına önceki gün icra memurları dayandı. Memurların, ofiste mal tespiti yaptığı öğrenildi. Bu arada Hadise, geçtiğimiz ay da Bodrum'daki mülk sahibi tarafından icraya verilmiş; ancak şarkıcının Türkiye'de parası ve mal varlığı olmadığı ortaya çıkmıştı…
Hadise'nin Bodrum'daki mekanı ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Lüks beach'ten de geriye bu görüntüler kaldı.
Teknik ekibine 700 bin lira, terzisine de 6 bin lira borcu olduğu konuşulan Hadise'nin alacaklıları peşinde…
Terzisinden korumasına birçok kişiye borcu olduğu konuşulan Hadise'nin Akaretler'deki çalışma ofisinin kapısına önceki gün icra memurları dayandı. Memurların, ofiste mal tespiti yaptığı öğrenildi. Bu arada Hadise, geçtiğimiz ay da Bodrum'daki mülk sahibi tarafından icraya verilmiş; ancak şarkıcının Türkiye'de parası ve mal varlığı olmadığı ortaya çıkmıştı…
Hadise'nin Bodrum'daki mekanı ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Lüks beach'ten de geriye bu görüntüler kaldı.
Teknik ekibine 700 bin lira, terzisine de 6 bin lira borcu olduğu konuşulan Hadise'nin alacaklıları peşinde…
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