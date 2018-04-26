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  1. 'O partiye eşimle gittim'

: Aşık olursam elinden tutar gezerim

Son dönemde adı birçok kişiyle anılan oyuncu , aşkı bulması halinde korkmadan dışarı çıkacağını söyledi.

Boluğur: Aşık olursam...

, mesleğiyle ilgili olduğu için şarkı söylediğini ancak albüm yapmayı düşünmediğini belirtti.

Güzel oyuncu, "Hayatınızda aşk var mı?" sorusuna, "Olunca görürsünüz. Ben zaten elinden tutar gezerim. Bir şey saklamam, öyle bir yapım yok. Elimde yanımda görürsünüz. Bunun neyini saklayayım? Çok mutlu olunca insan gösterir zaten" cevabını verdi.

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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 14:35
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