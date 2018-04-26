Merve Boluğur, mesleğiyle ilgili olduğu için şarkı söylediğini ancak albüm yapmayı düşünmediğini belirtti.

Güzel oyuncu, "Hayatınızda aşk var mı?" sorusuna, "Olunca görürsünüz. Ben zaten elinden tutar gezerim. Bir şey saklamam, öyle bir yapım yok. Elimde yanımda görürsünüz. Bunun neyini saklayayım? Çok mutlu olunca insan gösterir zaten" cevabını verdi.