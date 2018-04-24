Bu bir Hadise klasiği

Geçtiğimiz gün verdiği konserinde kilolu halleriyle şaşırtan Hadise, yine uyanık çıktı. instagram'daki Photosop'lu fotoğraflarının konserdekilerle karşılaştırılmasından rahatsız olan popçu, önceki akşam sahne aldığı Les Ambassadeurs Hotel & Casino'ya gazetecilerin alınmasını engelledi.
Konser karelerini dün basına servis eden Hadise'nin foyası meydana çıktı. 32 yaşındaki popçunun fotoğraflarındaki Photoshop gözden kaçmadı. Göbeğini kapatıp bacaklarını incelten Hadise, kendisini 2 beden inceltti.
Konser karelerini dün basına servis eden Hadise'nin foyası meydana çıktı. 32 yaşındaki popçunun fotoğraflarındaki Photoshop gözden kaçmadı. Göbeğini kapatıp bacaklarını incelten Hadise, kendisini 2 beden inceltti.
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