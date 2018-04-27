Aslışah Alkoçlar- Altuğ Leblebici çifti, arkadaşlarıyla Sapanca'da buluştu. İkili böylece aşklarını herkese duyurmuş oldu
İlan-ı aşk ettiler!
Etiketler: Aslışah Alkoçlar , Altuğ Leblebici , Sapanca
Aslışah Alkoçlar- Altuğ Leblebici çifti, arkadaşlarıyla Sapanca'da buluştu. İkili böylece aşklarını herkese duyurmuş oldu
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