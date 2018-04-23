Aslı Enver'den ayrılık sonrası ilk paylaşım

Aslı Enver ve Murat Boz'un 2.5 yıllık ilişkileri sona erdi. 2016 yılından beri birlikte olan ikilinin ayrılık kararı hayranlarını da şoke etti. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan ikiliden Aslı Enver, ayrılık kararının ardından birlikte oturdukları evden taşındı. Ayrılık sebebinin Aslı Enver'in, ünlü şarkıcıyı kıskançlıkları ile bunaltması olduğu iddia edilmişti. Murat Boz, "Ayrılıkla ilgili haberler doğru. Bununla ilgili ilk ve son defa konuşacağım. Aslı benim için çok ama çok değerli bir insan. Çok şey söyleniyor. Bunlar iki kişi arasında olan özel şeyler. Böyle olması gerekiyormuş, böyle oldu" ifadelerini kullandı. İkiliden ilk olarak Murat Boz sessizliğini bozarken Aslı Enver de ilk kez paylaşım yaptı.
Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılık haberleri magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini silmeyen ikiliden Murat Boz, ayrılıkları hakkında açıklama yapmış, "Yürütemedik, bitti' demişti.
Murat Boz ile yolları ayrılan oyuncu Aslı Enver ayrılık sonrası ilk kez sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bir aydır Instagram hesabından paylaşımda bulunmayan Aslı Enver 'den yeni fotoğraf geldi.
Annesiyle birlikte yer aldığı bu fotoğrafı yayınlayan Aslı Enver, "Bayram çocuğu annem içindeki bayram coşkusu hiç eksik olmasın. Seni seviyorum! İyi ki doğdun" mesajını da paylaştı.
Annesiyle birlikte yer aldığı bu fotoğrafı yayınlayan Aslı Enver, "Bayram çocuğu annem içindeki bayram coşkusu hiç eksik olmasın. Seni seviyorum! İyi ki doğdun" mesajını da paylaştı.
Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılık haberleri magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini silmeyen ikiliden Murat Boz, ayrılıkları hakkında açıklama yapmış, "Yürütemedik, bitti' demişti.
Murat Boz ile yolları ayrılan oyuncu Aslı Enver ayrılık sonrası ilk kez sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bir aydır Instagram hesabından paylaşımda bulunmayan Aslı Enver 'den yeni fotoğraf geldi.
Annesiyle birlikte yer aldığı bu fotoğrafı yayınlayan Aslı Enver, "Bayram çocuğu annem içindeki bayram coşkusu hiç eksik olmasın. Seni seviyorum! İyi ki doğdun" mesajını da paylaştı.
Annesiyle birlikte yer aldığı bu fotoğrafı yayınlayan Aslı Enver, "Bayram çocuğu annem içindeki bayram coşkusu hiç eksik olmasın. Seni seviyorum! İyi ki doğdun" mesajını da paylaştı.
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