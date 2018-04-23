Aklı Eliz'de

Ünlü popçu Murat Dalkılıç'la Aslı Enver'in ayrılığıyla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı! 2 buçuk yıllık aşklarını geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde bitiren ikiliden Enver'in, popçuyu kıskançlıklarıyla bunalttığı ve çiftin bu nedenle ayrıldığı öne sürülmüştü. Ancak instagram'daki lost. secret adlı hesabın iddiasına göre ünlü çiftin ayrılığında ihanet başrolde…
YABANCI MODELLE KAÇAMAK
İddiaya göre Boz'un yabancı bir modelle kaçamak yaptığını öğrenen Enver, hemen ilişkiye son verdi. Ünlü popçu da ayrılık sonrası soluğu yurt dışında aldı. ABD'ye giden Murat Boz, iddiaya göre eski aşkı Eliz Sakuçoğlu ile burada bir araya geldi.
ANNE DEVREYE GİRDİ
2014'te 8 yıllık ilişkileri biten Boz ile Sakuçoğlu'nun aşkının küllerinden yeniden doğduğu iddiası gündeme bomba gibi düşerken popçunun annesi Nedret Boz ise oğlu ile 'gelinim' dediği Enver'i barıştırmak için devreye girdi. Duruma el atan anne Boz, ikiliyi bir araya getirmek için elinden geleni yaptı. Ancak geçtiğimiz gün ayrılığı doğrulasa da nedenini ısrarla gizleyen popçunun barışmaya sıcak bakmadığı da konuşulanlar arasında…
İstanbul'da da gizli gizli görüşen ikilinin, gözlerden uzak yeniden aşk yaşadığı konuşuluyor.
Boz ile Enver'in sürpriz ayrılığı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.
YABANCI MODELLE KAÇAMAK
İddiaya göre Boz'un yabancı bir modelle kaçamak yaptığını öğrenen Enver, hemen ilişkiye son verdi. Ünlü popçu da ayrılık sonrası soluğu yurt dışında aldı. ABD'ye giden Murat Boz, iddiaya göre eski aşkı Eliz Sakuçoğlu ile burada bir araya geldi.
ANNE DEVREYE GİRDİ
2014'te 8 yıllık ilişkileri biten Boz ile Sakuçoğlu'nun aşkının küllerinden yeniden doğduğu iddiası gündeme bomba gibi düşerken popçunun annesi Nedret Boz ise oğlu ile 'gelinim' dediği Enver'i barıştırmak için devreye girdi. Duruma el atan anne Boz, ikiliyi bir araya getirmek için elinden geleni yaptı. Ancak geçtiğimiz gün ayrılığı doğrulasa da nedenini ısrarla gizleyen popçunun barışmaya sıcak bakmadığı da konuşulanlar arasında…
İstanbul'da da gizli gizli görüşen ikilinin, gözlerden uzak yeniden aşk yaşadığı konuşuluyor.
Boz ile Enver'in sürpriz ayrılığı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.
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