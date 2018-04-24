Güzel kalpler

Pelin Akil ile eşi Anıl Altan'dan alkışlık hareket. İkili, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki 3 günlük tatilde yurt dışına gitmek yerine Güneydoğu Anadolu'daki minikleri sevindirdi. Ünlü çift, önceki gün Mardin'e gidip çocuklara oyuncak dağıttı. Miniklerle uçurtma uçurup oyunlar oynayan çift, ardından soluğu Şanlıurfa'da aldı.
Ceylanpınar'daki Avcılı İlkokulu'nu ziyaret eden Pelin Akil ile eşi Anıl Altan, miniklerin 23 Nisan gösterisini izledi. Okuldaki öğrencileri hediye ettikleri oyuncaklarla sevindiren ünlü çift, çocukların neşesine ortak oldu. Anıl Altan, gösteride halat çekme, çuval yarışı ve sandalye kapmaca oyunlarında çocuklarla doyasıya eğlendi.
Minikler, hediye edilen oyuncakları görünce mutluluktan havalara uçtu.
Ebru KAZIKTAŞ
Ceylanpınar'daki Avcılı İlkokulu'nu ziyaret eden Pelin Akil ile eşi Anıl Altan, miniklerin 23 Nisan gösterisini izledi. Okuldaki öğrencileri hediye ettikleri oyuncaklarla sevindiren ünlü çift, çocukların neşesine ortak oldu. Anıl Altan, gösteride halat çekme, çuval yarışı ve sandalye kapmaca oyunlarında çocuklarla doyasıya eğlendi.
Minikler, hediye edilen oyuncakları görünce mutluluktan havalara uçtu.
Ebru KAZIKTAŞ
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