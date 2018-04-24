;
Yol Durumu
  1. Yüzde yüz başarı
  2. Uyanık star

Güzel kalpler

Oyuncu çift ile , Mardin ve ’daki miniklere oyuncak dağıtıp onlar için ’ı unutulmaz kıldı

Güzel kalpler
ile eşi Anıl Altan'dan alkışlık hareket. İkili, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki 3 günlük tatilde yurt dışına gitmek yerine Güneydoğu Anadolu'daki minikleri sevindirdi. Ünlü çift, önceki gün Mardin'e gidip çocuklara oyuncak dağıttı. Miniklerle uçurtma uçurup oyunlar oynayan çift, ardından soluğu Şanlıurfa'da aldı.

Ceylanpınar'daki Avcılı İlkokulu'nu ziyaret eden Pelin Akil ile eşi , miniklerin 23 Nisan gösterisini izledi. Okuldaki öğrencileri hediye ettikleri oyuncaklarla sevindiren ünlü çift, çocukların neşesine ortak oldu. Anıl Altan, gösteride halat çekme, çuval yarışı ve sandalye kapmaca oyunlarında çocuklarla doyasıya eğlendi.



haberin devamı
haberin devamı

Minikler, hediye edilen oyuncakları görünce mutluluktan havalara uçtu.

Ebru KAZIKTAŞ
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar