Şarkıcı Ebru Yaşar 24 Haziran 'da yapılacak erken seçim le ilgili fikirlerini paylaştı. Herkesi sandık başına davet eden Yaşar, şu ifadeleri kullandı:"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçim lerin 24 Haziran'da yapılacağını açıkladığında derin bir oh çektim. Bunu söylerken birkaç gerekçem var. Birincisi, daha öte bir tarihte yapılacak olması, sadece seçim gerginliğini artıracaktı. Seçim havası, maalesef ekonomi için iyi değil. Her iş, seçimden sonraya atılacaktı. Türkiye 'nin zaman kaybetmeye tahammülü yok. Ayrıca Türkiye'ye yararlı olacağına inandığım Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir an önce tam anlamıyla yürürlüğe girmesini istiyorum. Aslında geçen referandum da Türkiye, Cumhurbaşkanlığı sistemini kabul etmişti. Şimdi, referandumda kabul edilen sistemin hayata geçirilme zamanı. Seçim iyi şeydir. Demokrasinin tartışılmazı olduğu gibi, bir sürü boş lafı da engeller. Sandığa gitmeden kendisini dev aynasında görenlerin keli önüne dökülür. O yüzden bu karar, tüm Türkiye'ye hayırlı olsun diyorum ve herkesi sandık başına davet ediyorum."