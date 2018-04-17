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çift

Romantik çift
Her fırsatı tatille değerlendiren oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan, gittikleri her yere romantizm de götürüyor. Önceki gün Kapadokya'ya giden ikili, Peribacaları'nı gezdi. Daha sonra kaldıkları otelin terasına çıkan çift, Peribacaları'nı kollarıyla yaptıkları kalbin içine alıp böyle poz verdi.
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