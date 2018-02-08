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Keyfin zirvesinde

Keyfin zirvesinde
Eşi Anıl Altan'la Dubai'de tatil yapan Pelin Akil, yükseklik korkusuna meydan okudu. Geçtiğimiz gün 828 metre uzunluğundaki Burj Khalifa'dan Dubai'yi seyreden oyuncu, önceki gün de ilginç bir deneyim yaşadı.


Akil, özel güvenlik önlemleri alınarak yerden metrelerce yükseğe kurulu sofrada Dubai manzarası eşliğinde yemek yiyip keyfin zirvesine çıktı.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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