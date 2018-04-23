Annecim krizi

Kraliçe'nin doğum gününde gecenin krizine Prens Charles sebep oldu.
Sahnede konuklara hitap eden Charles konuşmaya "Majesteleri, anneciğim" diye başlayınca Kraliçe'nin surat ifadesinin değiştiği ve hem şaşırıp hem de kızdığı görüldü.
KRALİCE İÇİN SAHNEDE
Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth önceki gece 92. yaş gününü kutladı. Tahtta 66. yılına giren kraliçe yaş gününü Sting, Tom Jones and Jamie Cullum konserleri ile kutladı.
Royal Albert Hall'daki konserde Kylie Minogue, Shaggy ve Craig David de sahne aldı. Program sonunda sahneye çıkan Kraliçe'ye izleyiciler "İyi ki doğdun" şarkısı söyledi.
Sahnede konuklara hitap eden Charles konuşmaya "Majesteleri, anneciğim" diye başlayınca Kraliçe'nin surat ifadesinin değiştiği ve hem şaşırıp hem de kızdığı görüldü.
KRALİCE İÇİN SAHNEDE
Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth önceki gece 92. yaş gününü kutladı. Tahtta 66. yılına giren kraliçe yaş gününü Sting, Tom Jones and Jamie Cullum konserleri ile kutladı.
Royal Albert Hall'daki konserde Kylie Minogue, Shaggy ve Craig David de sahne aldı. Program sonunda sahneye çıkan Kraliçe'ye izleyiciler "İyi ki doğdun" şarkısı söyledi.
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