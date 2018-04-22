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Kral hareket

Bir süredir görevlerini oğlu ve torunlarına bırakan tahttan sonraki en önemli konumu için ’ı seçti. 53 ülkeye hükmettiği İngiliz Milletler Topluluğu’nun başına Charles’ın geçeceği açıklandı

Kral hareket
Kraliçe 2. Elizabeth, bir süredir görevlerini kademeli olarak 'a ve torunları ile Harry'ye devrederken son devir tüm dünyada yankılandı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ardından İngiliz Milletler Topluluğu'nun yeni başkanının İngiltere Veliaht Prensi Charles olacağı duyuruldu.



2. Elizabeth önceki gün kraliçesi olduğu 53 ülkenin liderlerine bir yemek verdi.

Karar, Windsor Kalesi'nde yapılan İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı'nda alındı. Bu durum, "Charles, krallığa hazırlanıyor" şeklinde yorumlandı. Karar öncesinde, üye ülkeler arasında dönüşümlü başkanlık yapılması yönündeki sistem de gündeme gelmişti ancak buna müsaade edilmedi. 1931'de kurulan İngiliz Milletler Topluluğu'nun üyelerinin toplam nüfusu 2 milyar 400 milyona varıyor.




EN AZ 150 BAŞBAKAN GÖRDÜ
Elizabeth Alexandra Mary Windsor ya da bilinen adıyla Kraliçe 2. Elizabeth dün 92. yaşını kutladı. 63 yıldır tahtta bulunan Kraliçe'nin doğum günü dolayısıyla genelinde etkinlikler düzenlendi. 2. Elizabeth bu süre içinde 'den 'e kadar toplam 13 İngiliz gördü. 15 ülkenin daha devlet başkanı konumunda olan Kraliçe'nin eskittiği toplam başbakan sayısı ise 150'yi geçti.
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