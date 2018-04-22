Ağır sıklet eski şampiyonu Mike Tyson'dan Türkiye'ye selam. Uğur Işılak'ın yapımcı kardeşi Murat Işılak, Tyson'la buluştu. Ekim ayında Türkiye'de yapılacak bir organizasyon için Işılak'ın davet götürdüğü ünlü boksör, "Ekim'de geldiğimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmek, kendisiyle tanışmak istiyorum" diyerek Murat Işılak'tan bu konuda yardım istedi.
Mike Tyson Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışmak istediğini söyledi
Ağır sıklet eski şampiyonu Mike Tyson: Türkiye'ye geldiğimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmek, kendisiyle tanışmak istiyorum
Etiketler: Mike Tyson , Recep Tayyip Erdoğan
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