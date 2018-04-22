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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışmak istediğini söyledi

Ağır sıklet eski şampiyonu : Türkiye'ye geldiğimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmek, kendisiyle tanışmak istiyorum

Mike Tyson: Erdoğan’la tanışmak istiyorum
Ağır sıklet eski şampiyonu 'dan Türkiye'ye selam. Uğur Işılak'ın yapımcı kardeşi Murat Işılak, Tyson'la buluştu. Ekim ayında Türkiye'de yapılacak bir organizasyon için Işılak'ın davet götürdüğü ünlü boksör, "Ekim'de geldiğimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmek, kendisiyle tanışmak istiyorum" diyerek Murat Işılak'tan bu konuda yardım istedi.
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  • 22 Nisan 2018, Pazar 11:01
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