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  1. Ünlü oyuncu yarı çıplak siyahi erkekle karşılıklı...

yeni sevgilisiyle yakalandı!

Nişantaşı'nda bir erkek arkadaşıyla yakalanan oyuncu , gazetecileri fark edince arkadaşını başını kaldırmaması konusunda uyardı.

BÜYÜK PANİK
Popçu 'la olan evliliğini geçtiğimiz Eylül'de boşanan 'un büyük paniği! Önceki gün otomobilinde bir erkek arkadaşıyla görüntülenen Boluğur tepkisiyle herkesi şaşırttı.

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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 16:56
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