BÜYÜK PANİK
Popçu Murat Dalkılıç'la olan evliliğini geçtiğimiz Eylül'de boşanan Merve Boluğur'un büyük paniği! Önceki gün otomobilinde bir erkek arkadaşıyla görüntülenen Boluğur tepkisiyle herkesi şaşırttı.
Merve Boluğur yeni sevgilisiyle yakalandı!
Nişantaşı'nda bir erkek arkadaşıyla yakalanan oyuncu Merve Boluğur, gazetecileri fark edince arkadaşını başını kaldırmaması konusunda uyardı.
BÜYÜK PANİK
Etiketler: murat dalkılıç , Merve Boluğur
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