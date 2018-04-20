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Metin Hara
aşkıyla
'yengemiz'
olan Adriana Lima,
önceki
gün New York sokaklarında
bir moda
çekimine imza
attı. Spor
şıklığını kırmızı ayakkabıları ve kırmızı rujuyla
tamamlayan
36 yaşındaki
Brezilyalı
model, her
zamanki gibi güzelliğiyle büyüledi.
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