Adriana ateşi

Geçtiğimiz yazdan beri Victoria's Secret meleği Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara, aşka geldi... Türk yazar, İstanbul'daki işleri nedeniyle bir süredir ayrı kaldığı güzel modele instagram hesabından bir kez daha ilan-ı aşk etti.
Güzel aşkını ateşten bir kadın figürüne benzeten Metin Hara, bu resmin altına "Sen elimi tutarken su akacak yolunu bulacak. Ruhumlarımız buluştuğunda her kalp atışı bunu bilecektir. Seni özledim, kutsalım" yazıp Lima'yı mest etti.
Güzel aşkını ateşten bir kadın figürüne benzeten Metin Hara, bu resmin altına "Sen elimi tutarken su akacak yolunu bulacak. Ruhumlarımız buluştuğunda her kalp atışı bunu bilecektir. Seni özledim, kutsalım" yazıp Lima'yı mest etti.
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