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Efsane de sürprizi

Türkiye’de büyük ilgi gören ‘’in yapımcıları, 3. sezonda kadroya bir Türk’ü dahil etmeyi planlıyor. En güçlü aday ise Nesrin Cavadzade

Efsane dizide istanbul sürprizi
Önceki gün 'La Casa De Papel'in 2019'da 3. sezonunun ekrana geleceğinin açıklanması, olay yaratmıştı. Türkiye'de de fenomen haline gelen yle ilgili yayılan bir dedikodu ise sevincimizi ikiye katladı. Yapımcılar, yeni sezonda kadroya bir Türk oyuncuyu dahil etmeyi planlıyor. Karakterlerin isimlerinin şehir adlarından oluştuğu diziye 'İstanbul' adıyla yeni bir oyuncu katılacağı iddiası ortaya atıldı. Diğer iddiaya göreyse Türk oyuncu, dizinin 2-3 bölümünde konuk oyuncu olarak yer alacak. Yapımcıların kafasındaki en güçlü adayın ise Nesrin Cavadzade olduğu söyleniyor.



İspanyol yönetmen Nacho Ruiperez'in filminde rol alan 35 yaşındaki oyuncu, bunun için İspanyolca öğrenmişti.

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