Adını kumlara yazdım yarim

Şu sıralar İngiltere'deki sevgilisi Mesut Özil'den uzakta olan Amine Gülşe, aşka geldi. Annesiyle Dubai'de tatil yapan güzel oyuncu, Arsenalli Özil'e olan özlemini dün sosyal medyada dile getirdi. Plaj keyfi yapan Gülşe, aşkına romantik bir jest yaptı.
Gülşe, kumlara aşkıyla kendi adını yazıp arasına da kalp çizdi. Ünlü oyuncu, bu paylaşımıyla "Mesut'la romantizmin kitabını yazıyorlar" yorumları yaptırdı.
Özil ile Gülşe, son günlerde sık sık sosyal medyada birbirlerine ilan-ı aşk ediyor.
Gülşe, kumlara aşkıyla kendi adını yazıp arasına da kalp çizdi. Ünlü oyuncu, bu paylaşımıyla "Mesut'la romantizmin kitabını yazıyorlar" yorumları yaptırdı.
Özil ile Gülşe, son günlerde sık sık sosyal medyada birbirlerine ilan-ı aşk ediyor.
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