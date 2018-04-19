Doğal meryem

Marka yüzü olduğu Atasay'ın mağaza açılışı için Dubai'ye giden Meryem Uzerli, önceki gün Abu Dhai'ye geçti. Güzel oyuncu, yolculuk için rahatlığı tercih etti.
Uçuş için salaş kıyafetler giyen Uzerli, yolculuk öncesinde karnını doyurmayı ihmal etmedi. Oyuncu, uçağa binerken mısırını yemekle meşguldü.
Uçuş için salaş kıyafetler giyen Uzerli, yolculuk öncesinde karnını doyurmayı ihmal etmedi. Oyuncu, uçağa binerken mısırını yemekle meşguldü.
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