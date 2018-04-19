;
Yol Durumu
  1. Mutluluğa smaç bastı
  2. Aşka geldiler

Doğal meryem

Doğal meryem
Marka yüzü olduğu Atasay'ın mağaza açılışı için Dubai'ye giden Meryem Uzerli, önceki gün Abu Dhai'ye geçti. Güzel oyuncu, yolculuk için rahatlığı tercih etti.
Uçuş için salaş kıyafetler giyen Uzerli, yolculuk öncesinde karnını doyurmayı ihmal etmedi. Oyuncu, uçağa binerken mısırını yemekle meşguldü.
haberin devamı


Etiketler: ,
  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ