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i bozdu

Diyeti bozdu
Yıllardır fazla kilolarıyla başı dertte olan Sibel Can'ın geçtiğimiz gün gittiği Bursa'da iştahı açıldı. Nurullah Usta'nın dükkanına giden ünlü sanatçı, nin tadına bakmayı ihmal etmedi. Künefeyi afiyetle yiyen Can, daha sonra da "Normalde diyetteyim ama buranın künefesini çok methettiler. O yüzden yemeden Bursa'dan ayrılamadım. Bana diyeti bozdurdunuz'' diyerek yaptığı küçük kaçamağı savundu.
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  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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