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3’ü bir arada

3’ü bir arada
Yetkin Dikinciler ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Aslı Orcan önceki gün Zorlu 'deydi. Anne ve baba olmak için gün sayan çift, şunları söyledi:
"Doğum için artık gün sayıyoruz. İnanılmaz güzel bir duygu. Bugün de beşik baktık. Henüz isim kafamızda netleşmedi ama sağlıklı doğsun da gerisi hiç önemli değil."



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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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