İran'da düşen jette yaşamını yitiren Mina Başaran, hayatını kaybetmeseydi bugün nişanlısı Murat Gezer ile evlenecekti. Başaran'ın annesi kızının evlilik tarihinde mezarını ziyaret ederek dua etti.
Mina Başaran’ın düğün gününde annesi kabrini ziyaret etti
İran’da düşen jette yaşamını yitiren Mina Başaran, hayatını kaybetmeseydi bugün nişanlısı Murat Gezer ile evlenecekti. Başaran’ın annesi kızının evlilik tarihinde mezarını ziyaret ederek dua etti.
Etiketler: Mina Başaran , Çırağan Sarayı , Murat Gezer , İran , İstanbul
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