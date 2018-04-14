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  1. Can sıkan karar

’ın düğün gününde annesi kabrini ziyaret etti

’da düşen jette yaşamını yitiren , hayatını kaybetmeseydi bugün nişanlısı ile evlenecekti. Başaran’ın annesi kızının evlilik tarihinde mezarını ziyaret ederek dua etti.


'da düşen jette yaşamını yitiren , hayatını kaybetmeseydi bugün nişanlısı ile evlenecekti. Başaran'ın annesi kızının evlilik tarihinde mezarını ziyaret ederek dua etti.

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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 11:05
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