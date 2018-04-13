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Bu tarz Nicki

Bu tarz Nicki
Farklı tarzıyla bilinen Nicki Minaj, kural bozmadı. Önceki gün Los Angeles Lakers ile Houston Rockets arasındaki basket maçını izleyen ABD'li rapçi, file ve deriden oluşan simsiyah kıyafetiyle dikkat çekti.



35 yaşındaki şarkıcı, maçın en çok ilgi çeken ismi oldu.
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