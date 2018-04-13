Ağlatan sevgi

başrollerinde yer aldığıfilmininyurt dışı galası içinAvrupa turnesine öncekigünbaşladı. Yakışıklıoyuncular,kendilerini bekleyenhayranları tarafından sevinççığlıklarıyla karşılandı.bol bol selfie çeken ikili,galanın yapıldığı mekanda izdiham yarattı.ile fotoğraf çekmek için birbirleriyleyarışan genç kızlar, ünlü oyuncuları görünceheyecandan gözyaşlarını tutamadı. Özçivit veBürsin, bütün hayranlarıyla fotoğraf çekilerekgönülleri bir kez daha fethetti.