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Ağlatan sevgi

Ağlatan sevgi
Burak Özçivit'le Kerem Bürsin, başrollerinde yer aldığı 'Can Feda' filminin yurt dışı galası için Avrupa turnesine önceki gün Belçika'dan başladı. Yakışıklı oyuncular, Hasselt'te kendilerini bekleyen hayranları tarafından sevinç çığlıklarıyla karşılandı.



Hayranlarıyla bol bol selfie çeken ikili, galanın yapıldığı mekanda izdiham yarattı. Özçivit ve Bürsin ile fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarışan genç kızlar, ünlü oyuncuları görünce heyecandan gözyaşlarını tutamadı. Özçivit ve Bürsin, bütün hayranlarıyla fotoğraf çekilerek gönülleri bir kez daha fethetti.
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