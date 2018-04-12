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e Akın

Yarın Kaliforniya’da başlayacak olan Coachella i için aralarında popçu ve ’nın olduğu birçok Türk, ’ye gitti

Festivale Akın
Dünyanın en büyük açıkhava i için geri sayım başladı. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Coachella Müzik ve Sanat Festivali yarın başlayıp 22 Nisan'a kadar devam edecek. Beyonce, Eminem ve The Weeknd gibi birçok yıldızın sahne alacağı festival, dünyanın her yerinden gençleri 'de buluşturacak. Binlerce kişinin katılacağı Coachella, Beyaz Türkler tarafından da yakından takip ediliyor.



MİNİ SERVET GİDECEK!
Bilet fiyatlarının 20 bin dolara çıktığı festival için birçok ünlü, günler öncesinden 'ye gitti. Hadise, Hacı Sabancı ve Şeyma Subaşı Ilıcalı; festivalin VIP biletlerinden alan Türkler'den sadece birkaçı... Ünlü isimler, Paris Hilton ve Victoria's Secret'ın en ünlü melekleriyle de aynı yerde keyif sürecek. Coachella'ya VIP bölümde katılmak ve bu dönem Kaliforniya'da lüks bir otelde konaklamak ise kişi başı yaklaşık 30 bin dolara mal oluyor..



Hadise, kardeşi Derya ve ablası Hülya Açıkgöz'le festivale katılacak.




Her yıl festivale katılan Sabancı'ya bu sene, sevgilisi Nazlı Kayı eşlik ediyor.
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  • 12 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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