Kuş sütüyle besliyor

Özcan Deniz, geçtiğimiz ay sade bir nikah töreniyle evlendiği 8 aylık hamile eşi Feyza Aktan'ın üzerine titriyor. Eşinin bir dediğini iki etmeyen ünlü sanatçı, oğulları 'Kuzey'e hamile olan eşinin canı et çekince seferber oldu. Aktan'ı Etiler'deki Günaydın restorana götüren Özcan Deniz, yemek boyunca da eşini elleriyle besledi.
Halil ÇİLİNGİR
Halil ÇİLİNGİR
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