Babasının kızı

şovmenile eski eşikızıaşk hayatındaki hızıyla babasını aratmıyor. Geçtiğimiz aylarda adı kendindenanılan genç kız, önceki akşamobjektiflere yakalandı.Sosyal medyada cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren genç kız, Survivor yarışmasıyla tanınanilesabahın ilk ışıklarına dek eğlendi. Mekanda samimi şekilde dans eden ve yaklaşık 1 aydır birlikte olduğu öğrenilen sürpriz ikilinin keyfi, çıkışta objektifleri görünce kaçtı. Gazetecileri görünce panikleyen 22 yaşındaki genç kız, hızlaGörüntülenmemek için yoğun çaba sarf edenBaşını önüne eğenYasmin, yan taraftan görüntü almaya çalışangazetecileri engellemek için de emniyetkemerinden yardım aldı. Dakikalarca emniyetkemerini takarmış gibi yapan genç kız, busayede kollarıyla yüzünü gizlemeye çalışsa daalan gençkızın bu paniğinin nedeninin ise kendisiniözel hayatına dikkat etmesi için uyaran babasıçekinmesi olduğuöğrenildi.Büyük panik yaşayan Yasmin, sol elinin orta parmağındaki İngilizce 'Very much live' yani 'Çok canlı' diye yazan dövmesiyle yakayı ele verdi.İkilinin sosyal medyada takipleşmemesi dikkat çekti. Bu durum "Sürpriz çift, gazetecilere karşı tetikte" esprisi yaptırdı.