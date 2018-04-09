Babasının kızı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile eski eşi Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, aşk hayatındaki hızıyla babasını aratmıyor. Geçtiğimiz aylarda adı kendinden 14 yaş büyük oyuncu Seçkin Özdemir'le anılan genç kız, önceki akşam Anıl Tetik'le objektiflere yakalandı.
SAÇLARIYLA KAMUFLAJ
Sosyal medyada cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren genç kız, Survivor yarışmasıyla tanınan Anıl Tetik ile Bebek'teki Angie'de sabahın ilk ışıklarına dek eğlendi. Mekanda samimi şekilde dans eden ve yaklaşık 1 aydır birlikte olduğu öğrenilen sürpriz ikilinin keyfi, çıkışta objektifleri görünce kaçtı. Gazetecileri görünce panikleyen 22 yaşındaki genç kız, hızla Tetik'in aracına bindi. Görüntülenmemek için yoğun çaba sarf eden Yasmin, saçlarıyla yüzünü gizlemeye çalıştı.
MALİ NE DİYECEK?
27 yaşındaki Anıl Tetik'in ise rahat tavırları dikkat çekti. Başını önüne eğen Yasmin, yan taraftan görüntü almaya çalışan gazetecileri engellemek için de emniyet kemerinden yardım aldı. Dakikalarca emniyet kemerini takarmış gibi yapan genç kız, bu sayede kollarıyla yüzünü gizlemeye çalışsa da sol elindeki dövmesi onu ele verdi. Tetik'in gaza basmasıyla rahat bir nefes alan genç kızın bu paniğinin nedeninin ise kendisini özel hayatına dikkat etmesi için uyaran babası Mehmet Ali Erbil'den çekinmesi olduğu öğrenildi.
Büyük panik yaşayan Yasmin, sol elinin orta parmağındaki İngilizce 'Very much live' yani 'Çok canlı' diye yazan dövmesiyle yakayı ele verdi.
İkilinin sosyal medyada takipleşmemesi dikkat çekti. Bu durum "Sürpriz çift, gazetecilere karşı tetikte" esprisi yaptırdı.
DOĞAN SAVAŞ
SAÇLARIYLA KAMUFLAJ
Sosyal medyada cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren genç kız, Survivor yarışmasıyla tanınan Anıl Tetik ile Bebek'teki Angie'de sabahın ilk ışıklarına dek eğlendi. Mekanda samimi şekilde dans eden ve yaklaşık 1 aydır birlikte olduğu öğrenilen sürpriz ikilinin keyfi, çıkışta objektifleri görünce kaçtı. Gazetecileri görünce panikleyen 22 yaşındaki genç kız, hızla Tetik'in aracına bindi. Görüntülenmemek için yoğun çaba sarf eden Yasmin, saçlarıyla yüzünü gizlemeye çalıştı.
MALİ NE DİYECEK?
27 yaşındaki Anıl Tetik'in ise rahat tavırları dikkat çekti. Başını önüne eğen Yasmin, yan taraftan görüntü almaya çalışan gazetecileri engellemek için de emniyet kemerinden yardım aldı. Dakikalarca emniyet kemerini takarmış gibi yapan genç kız, bu sayede kollarıyla yüzünü gizlemeye çalışsa da sol elindeki dövmesi onu ele verdi. Tetik'in gaza basmasıyla rahat bir nefes alan genç kızın bu paniğinin nedeninin ise kendisini özel hayatına dikkat etmesi için uyaran babası Mehmet Ali Erbil'den çekinmesi olduğu öğrenildi.
Büyük panik yaşayan Yasmin, sol elinin orta parmağındaki İngilizce 'Very much live' yani 'Çok canlı' diye yazan dövmesiyle yakayı ele verdi.
İkilinin sosyal medyada takipleşmemesi dikkat çekti. Bu durum "Sürpriz çift, gazetecilere karşı tetikte" esprisi yaptırdı.
DOĞAN SAVAŞ
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