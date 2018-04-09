Özgür kız Chloe

İrlandalı model eşive evliliğiyle ilgili samimi açıklamalar… Ortaç, eşinin verdiği seksi pozlara gelen eleştiriler hatırlatılıncadedi.'Poz verme''Şarkı söyleme'diyen ünlü şarkıcı ekledi:beni rahatsız eden bir durum yok. Ben 'Git soyun' demiyorum. Bu onun mesleği. Zaten hanım, durması gereken çizgiyi bilir."filmlerde samimi sahnelerde oynamaması için baskı yapmayacağını belirtti. Popçunun bu açıklamasıyorumunu beraberinde getirdi.Seksi pozları için daha önce eşini uyaran popçunun bu açıklaması 'Serdar'ın maçoluğu mazide kalmış' dedirtti.