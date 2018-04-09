Popçu Serdar Ortaç'tan İrlandalı model eşi Chloe Loughnan ve evliliğiyle ilgili samimi açıklamalar… Ortaç, eşinin verdiği seksi pozlara gelen eleştiriler hatırlatılınca "Kadın, model. Ben ne yapayım?" dedi. "Tabii ki değerlerimize önem gösteriyoruz; ama 'Poz verme' demek bana 'Şarkı söyleme' demek gibi bir şey" diyen ünlü şarkıcı ekledi:
"Ortada beni rahatsız eden bir durum yok. Ben 'Git soyun' demiyorum. Bu onun mesleği. Zaten hanım, durması gereken çizgiyi bilir." Ortaç, 4 yıllık eşi Chloe'nin filmlerde samimi sahnelerde oynamaması için baskı yapmayacağını belirtti. Popçunun bu açıklaması "Özgür kız Chloe" yorumunu beraberinde getirdi.
MAÇOLUK BİTTİ!
Seksi pozları için daha önce eşini uyaran popçunun bu açıklaması 'Serdar'ın maçoluğu mazide kalmış' dedirtti.
"Ortada beni rahatsız eden bir durum yok. Ben 'Git soyun' demiyorum. Bu onun mesleği. Zaten hanım, durması gereken çizgiyi bilir." Ortaç, 4 yıllık eşi Chloe'nin filmlerde samimi sahnelerde oynamaması için baskı yapmayacağını belirtti. Popçunun bu açıklaması "Özgür kız Chloe" yorumunu beraberinde getirdi.
MAÇOLUK BİTTİ!
Seksi pozları için daha önce eşini uyaran popçunun bu açıklaması 'Serdar'ın maçoluğu mazide kalmış' dedirtti.
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