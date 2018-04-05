Şükran Ovalı: Kızımın ismini rüyamda gördüm

Kızlarını kucaklarına almak için gün sayan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu eşi Şükran Ovalı, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Hamileliğin nasıl geçtiğiyle ilgili soruları yanıtlayan Ovalı, "Caner, bana çok yardımcı. Şükür zor süreci atlattım, hiçbir sorun yok. Çok fazla aşerme durumum da yok" deyip ekledi:

"Kızımızın ismine de karar verdik. Bu ismi rüyamda gördüm. Hissettiğim bir şey var ama tabii ki size söylemeyeceğim." Yaklaşık 4 aylık hamile olan Ovalı, 7 kilo aldığını belirtti. Eşiyle bir örnek siyah beyaz kıyafetler giyinen güzel oyuncunun kilolarını gizlemek için çizgili bir elbise tercih etmesi de gözlerden kaçmadı.



AYDIN HAMZA