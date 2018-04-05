Şükran Ovalı: Kızımın ismini rüyamda gördüm

Kızlarını kucaklarına almak için gün sayan Beşiktaşlı futbolcu CanerErkin ile oyuncu eşi Şükran Ovalı, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Hamileliğin nasıl geçtiğiyle ilgili soruları yanıtlayan Ovalı, "Caner, bana çokyardımcı. Şükür zor süreci atlattım,hiçbir sorun yok. Çok fazla aşermedurumum da yok" deyip ekledi: "Kızımızın ismine de kararverdik. Bu ismi rüyamda gördüm.Hissettiğim bir şey var ama tabiiki size söylemeyeceğim." Yaklaşık 4 aylık hamile olan Ovalı, 7 kilo aldığını belirtti. Eşiyle bir örnek siyah beyazkıyafetler giyinen güzel oyuncunun kilolarını gizlemek için çizgili bir elbise tercih etmesi de gözlerden kaçmadı.
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