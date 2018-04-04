Galada panik anları... Kolundan tutup kaçırmaya çalıştı!

'Karımı Gördünüz mü?' filminin galasında oyuncu Berna Öztürk ,kendisini sosyal medyada da daha önce taciz ettiği iddia edilen takıntılı hayranının saldırısına uğradı. Öztürk'ü gala sırasında kolundan tutarak dışarı kaçırmaya çalışan Mert. Ö 'yü galaya katılan diğer oyuncular güçlükle engelledi.
Yaşanan olayın ardından galaya gelen polis ekipleri Mert Ö.'yü gözaltına alırken, Berna Öztürk'ün uğradığı saldırı kameralara saniye saniye kaydedildi.
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