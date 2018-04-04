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Galada panik anları... Kolundan tutup kaçırmaya çalıştı!

DJ ve oyuncu , kendisini da da daha önce taciz ettiği iddia edilen takıntılı hayranının saldırısına uğradı. Öztürk'ü gala sırasında kolundan tutarak dışarı kaçırmaya çalışan Mert. Ö 'yü galaya katılan diğer oyuncular güçlükle engelledi.



'Karımı Gördünüz mü?' filminin galasında oyuncu ,kendisini da da daha önce taciz ettiği iddia edilen takıntılı hayranının saldırısına uğradı. Öztürk'ü gala sırasında kolundan tutarak dışarı kaçırmaya çalışan Mert. Ö 'yü galaya katılan diğer oyuncular güçlükle engelledi.

Yaşanan olayın ardından galaya gelen polis ekipleri Mert Ö.'yü gözaltına alırken, Berna Öztürk'ün uğradığı saldırı kameralara saniye saniye kaydedildi.

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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 10:50
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