Galada panik anları... Kolundan tutup kaçırmaya çalıştı! 04 Nisan 2018, Çarşamba

DJ ve oyuncu Berna Öztürk, kendisini sosyal medyada da daha önce taciz ettiği iddia edilen takıntılı hayranının saldırısına uğradı. Öztürk'ü gala sırasında kolundan tutarak dışarı kaçırmaya çalışan Mert. Ö 'yü galaya katılan diğer oyuncular güçlükle engelledi.