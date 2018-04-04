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  1. Galada panik anları... Kolundan tutup kaçırmaya çalıştı!

de oradaymış! İşte 'deki dehşet anları...

'de bir gece kulübünün önünde 1 kişinin ölümü iki kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı.

Hande Yener de oradaymış! İşte Ortaköydeki dehşet anları...

, Muallim Naci Caddesi üzerinde bir hafta önce meydana gelen olayda içeride arkadaşları ile birlikte müşteri olarak bulunan , işyeri çalışanları ile kavga etmiş ardından dışarı çıkıp mekana doğru ateş açmıştı. Kapı önünde duran işyeri çalışanlarının da karşılık vermesi üzerine çıkan silahlı çatışma sonucu Alkan Uçarer vücuduna isabet eden 9 kurşunla hayatını kaybetti. Olayda iki kişide çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay sırasında şarkıcı 'in de içerde müşteri olarak bulunduğu öğrenilmişti.

OLAYLA İLGİLİ 7 KİŞİ SORGULANDI
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis olaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı. İşyerinde yapılan aramada 7 ruhsatsız silah ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 7 kişi olayla ilgili sorgulandı. Şüphelilerin kapıda dururken birinin kendilerine doğru gelerek ateş ettiğini kendilerini korumaya çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi.

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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 15:49
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