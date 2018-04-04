Ortaköy, Muallim Naci Caddesi üzerinde bir hafta önce meydana gelen olayda içeride arkadaşları ile birlikte müşteri olarak bulunan Alkan Uçarer, işyeri çalışanları ile kavga etmiş ardından dışarı çıkıp mekana doğru ateş açmıştı. Kapı önünde duran işyeri çalışanlarının da karşılık vermesi üzerine çıkan silahlı çatışma sonucu Alkan Uçarer vücuduna isabet eden 9 kurşunla hayatını kaybetti. Olayda iki kişide çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay sırasında şarkıcı Hande Yener'in de içerde müşteri olarak bulunduğu öğrenilmişti.

OLAYLA İLGİLİ 7 KİŞİ SORGULANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis olaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı. İşyerinde yapılan aramada 7 ruhsatsız silah ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 7 kişi olayla ilgili sorgulandı. Şüphelilerin kapıda dururken birinin kendilerine doğru gelerek ateş ettiğini kendilerini korumaya çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi.