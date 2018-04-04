‘Nefes’ gibi kadınlar olduğunu bilmek bile ağlamama yetiyor

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Atv'nin kısa sürede çok sevilen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'de çocuğunun babasından şiddet gören 'Nefes' adlı bir kadını canlandıran İrem Helvacıoğlu, son dönemin yükselişteki isimlerinden... Helvacıoğlu, dizinin yanı sıra 'Kızım ve Ben' filmiyle de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrolünü Cemal Hünal ile paylaştığı filmde kızını terk edip beş yıl sonra geri dönen bir anneyi canlandıran güzel oyuncuyla yeni projelerini konuştuk...

'Sen Anlat Karadeniz'de acılı bir anne rolündesiniz. Son dönemde bu tarz rollerde kendini daha fazla gösterdiğinizi düşünüyor musunuz? Dizide ve 'Kızım ve Ben' filminde oynadığım iki rol birbirinden çok farklı; biri bütün olumsuzluklara rağmen oğluna umut olmaya çalışırken, diğeri umutsuzlukların içinde kızına zarar verme korkusuyla kaçan bir anne... Bu iki ayrım çok güzel ve farklıydı.